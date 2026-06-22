Una pianta di marijuana e 79 dosi già confezionate e pronte alla vendita. È quanto hanno scoperto nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Siliqua nell’abitazione di un 36enne del paese, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è il risultato di una mirata attività investigativa condotta dai militari, con servizi di osservazione e controlli sul territorio. Gli accertamenti e il costante monitoraggio dei movimenti dell’uomo hanno quindi portato all’intervento mirato. Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto complessivamente 89 grammi di marijuana, gran parte dei quali già suddivisi in 79 dosi pronte per la vendita.

All’interno dell’abitazione è stata inoltre trovata una pianta di cannabis in avanzato stato di maturazione, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Al termine delle formalità di rito in caserma, il 36enne è stato accompagnato nella propria abitazione e posto ai domiciliari.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata