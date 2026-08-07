Cocaina e hashish dalla Spagna alla Sardegna tramite spedizioni postali.

Sequestrati oltre sei chili di droga e arrestati in flagranza quattro uomini, destinatari dei pacchi.

L’operazione dei Baschi Verdi e delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Cagliari hanno intercettato un canale di approvvigionamento che sfruttava le spedizioni commerciali per far arrivare droga sul territorio sardo.

Controllando i centri di smistamento postale nell’area della Città Metropolitana di Cagliari, i finanzieri hanno concentrato la loro attenzione su alcuni pacchi considerati a rischio sia per l’area di provenienza (la Spagna, area da cui nei mesi scorsi sono già stati individuati 11 pacchi contenenti 25 chili di hashish) che per anomalie nei dati identificativi di mittenti e destinatari.

Tre di questi “colli” sono stati segnalati dai cani antidroga e ispezionati: al loro interno più di cinque chili e mezzo di cocaina purissima e mezzo chilo di hashish.

Quindi sono partiti, a Cagliari e San Giovanni Suergiu, gli appostamenti per individuare i destinatari della droga. A Cagliari sono stati arrestati S.D., 45enne con precedenti residente dell’hinterland, e L.D., 25enne incensurato del Sarrabus, che si sono presentati per ritirare due pacchi che contenevano rispettivamente 3,4 e 2,3 chili di cocaina.

Cocaina che, visto il grado di purezza, una volta tagliata avrebbe permesso di immettere sul mercato circa 15mila dosi, per un giro d’affari di circa un milione di euro.

A San Giovanni Suergiu sono stati bloccati gli altri due uomini, G.F. e S.M., giovani italiani e incensurati di 18 e 19 anni, residenti nel Sulcis. Erano loro a prelevare il terzo pacco al cui interno c’era oltre mezzo chilo di hashish.

I quattro arrestati sono stati tutti condotti nel carcere di Uta.

(Unioneonline/L)

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