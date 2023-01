Al volante ubriaco si è schiantato in via Leonardo da Vinci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quartu Sant’Elena che hanno sottoposto il 40enne di Sinnai al test dell’etilometro. Il risultato è stato positivo con un tasso di 1,72 grammi per litro, oltre il triplo del valore massimo consentito.

La patente non è stata ritirata in quanto l’uomo ha dichiarato di averla persa; la macchina invece è stata sequestrata e affidata al legittimo proprietario in custodia giudiziaria.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata