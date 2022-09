Si è messo alla guida ubriaco, ma non ha fatto molta strada.

Al volante della sua Ford è infatti finito fuori strada. Per lui – dopo l’intervento dei carabinieri – è così scattato il test dell’etilometro.

Risultato: aveva alcol nel sangue triplo rispetto al limite tollerato, ovvero 1,58 g/l. Inevitabili dunque i provvedimenti.

Protagonista, in negativo, della vicenda, un 29enne di Selargius, coinvolto in un incidente a Solanas.

Per lui è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo, assieme alla denuncia per guida in stato d’ebbrezza.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata