Incidente sulla 130 nella zona di Assemini.

Lo scontro è avvenuto all’altezza di via Sardegna coinvolgendo tre auto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118: il bilancio è di tre feriti non gravi, portati in codice giallo in pronto soccorso.

I vigili del fuoco invece si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Inevitabili i disagi alla viabilità.

