l’incidente
21 febbraio 2026 alle 19:27aggiornato il 21 febbraio 2026 alle 19:50
Assemini, scontro sulla 130 all’altezza di via Sardegna: tre feritiNon sono gravi, inevitabili i disagi alla viabilità
Incidente sulla 130 nella zona di Assemini.
Lo scontro è avvenuto all’altezza di via Sardegna coinvolgendo tre auto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118: il bilancio è di tre feriti non gravi, portati in codice giallo in pronto soccorso.
I vigili del fuoco invece si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Inevitabili i disagi alla viabilità.
