Cinquant’anni di storia al tennis club di Settimo San Pietro, tra tornei per ragazzi e tanti altri a carattere anche internazionale di prestigio. Tante belle pagine di storia col tennis che in paese ha anche portato economia.

Il primo presidente è stato Salvatore Aresu. Fra i suoi successori, Luciano Deiana (79 anni, ora presidente onorario), protagonista di otto stagioni magiche e che ora ha raccolto tutte queste splendide pagine di storia di sport in un libro dal titolo “Tennis, passione e comunità. La storia del TC Settimo”.

L’opera sarà presentata sabato alle 18,30 nella sala riunioni del Tennis Club di via 1° Maggio. In sostanza, si tratta del racconto della storia del circolo, dalla nascita, come audace progetto di amici appassionati, a punto di riferimento per lo sport locale.

Interverranno: Roberto Pili (moderatore, attuale presidente di IERFOP, Comunità Mondiale Longevità), Gigi Puddu (sindaco di Settimo San Pietro), Franco Olianas (attuale presidente del TC Settimo) e Luciano Deiana. Il libro racconta cinquant’anni di tennis ricchi di avvenimenti e di successi legati alla determinazione, l’impegno e la collaborazione comunitaria. Luciano Deiana nel suo libro racconta la nascita del circolo da un’idea audace di amici appassionati, poi cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per lo sport locale e sede, come detto, di manifestazioni anche a carattere internazionale.

Una storia quella del Tennis club Settimo iniziata nel 1973 con il sindaco Giovanni Montisci: furono costruiti due campi da tennis. Successivamente ne furono realizzati quattro a Casa Dessì col primo torneo regionale ospitato proprio a Casa Dessì. Poi, i nuovi campi e il Club house nell'area di via 1 Maggio, col Tennis club diventato il centro di manifestazioni di grande richiamo.

