Dopo le dimissioni del loro medico di base, 1.500 pazienti sono da alcuni giorni senza assistenza a Settimo San Pietro.

Numerosi cittadini hanno già espresso la loro preoccupazione.

Il sindaco Gigi Puddu ha scritto una lettera al Commissario straordinario della Asl di Cagliari con richiesta di provvedere urgentemente alla sostituzione del medico di base: «Molti dei pazienti sono anziani e affetti da gravi patologie. Restiamo fiduciosi in un intervento risolutivo del commissario straordinario. Attendo risposte».

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata