Comune e Pro Loco mobilitati per l'organizzazione del “Carnevale Settimese”, programmato per il14 febbraio prossimo con una sfilate per le vie del paese.

La partenza è prevista per le ore 16 dalla Casa Dessì, nella centralissima via Gramsci. Prevista la partecipazione di carri allegorici e di maschere singole e in gruppo. Si annuncia insomma un pomeriggio e una serata intensa anche con appuntamenti di animazione per bambini, la caccia alle marmotte, il tiro al bersaglio gonfiabile”, uno spettacolo con le bolle giganti e i palloncini modellabili. E, poi, le zeppole per tutti. giochi musicali, la pentolaccia, il Baby dance e la premiazione della maschera più bella.

