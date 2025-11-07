Settimo San Pietro ricorda i Caduti in guerraFra le vie del paese si svilupperà poi il corteo sino al Monumento della pace in Piazza Gramsci con la deposizione della corona d'alloro
Si celebra oggi a Settimo San Pietro la Festa dell'Unità nazionale e la commemorazione dei Caduti in guerra. Alle 11 verrà celebrata la messa in parrocchia.
Fra le vie del paese si svilupperà poi il corteo sino al Monumento della pace in Piazza Gramsci con la deposizione della corona d'alloro.
La manifestazione è organizzata dal Comune con la collaborazione delle scuole cittadine, della scuola civica Giuseppe Verdi di Sinnai, del gruppo folk Nuraghe e della associazioni di volontariato e di rappresentanza delle Forze armate.