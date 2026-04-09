Settimo San Pietro, per 27 anni vigile urbano: Piero Cugia va in pensioneÈ stato salutato dal sindaco Gigi Puddu, dalla Giunta e dai consiglieri comunali
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Ultimo giorno con la divisa per Piero Cugia, vigile urbano che negli ultimi 27 anni ha prestato servizio al Comune di Settimo San Pietro.
È stato salutato dal sindaco Gigi Puddu, dalla Giunta e dai consiglieri comunali.
«Oggi il Comune di Settimo - si legge in un comunicato - saluta e ringrazia Piero Cugia che conclude il suo servizio dopo 27 anni di attività come Vigile urbano al servizio della nostra Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, in particolare come coordinatore del Distaccamento di Settimo San Pietro. Oggi a nome della nostra comunità lo salutiamo, non più come vigile urbano, ma come amico che ha dedicato parte della sua vita alla sicurezza di tutti noi».