Sono in corso a Settimo San Pietro i lavori della segnaletica stradale in corrispondenza delle fermate delle corriere dell'ARST.

Lungo la via San Salvatore, in corrispondenza della strada di ingresso agli 8 appartamenti recentemente ultimati dal Comune di Settimo e già assegnati agli aventi diritto, è stata individuata una nuova e più sicura fermata del bus, con la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede al posto del vecchio guardrail che è stato rimosso.

