i lavori
05 settembre 2025 alle 10:05
Settimo San Pietro, nuova segnaletica stradale alle fermate dell'ArstCambia la fermata di via San Salvatore, realizzato anche un nuovo tratto di marciapiede
Sono in corso a Settimo San Pietro i lavori della segnaletica stradale in corrispondenza delle fermate delle corriere dell'ARST.
Lungo la via San Salvatore, in corrispondenza della strada di ingresso agli 8 appartamenti recentemente ultimati dal Comune di Settimo e già assegnati agli aventi diritto, è stata individuata una nuova e più sicura fermata del bus, con la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede al posto del vecchio guardrail che è stato rimosso.
