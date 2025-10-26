La Malvasia prodotta da Davide Pili ha ottenuto il primo posto al concorso della 14esima edizione fra le malvasie prodotte artigianalmente e presentate quest'anno a Settimo San Pietro. Lo ha stabilito la giuria composta da nove sommelier, tutti rigorosamente settimesi. Grande la curiosità in paese anche da parte dei visitatori del Festival della malvasia. Al secondo posto la malvasia prodotta da Mario Giorgio Pili. Al terzo posto quella di Salvatore Puddu. Alla fine riconoscimenti e applausi per tutti.

«Nell’esprimere le congratulazioni ai vincitori – si legge in comunicato - si coglie l’occasione per ringraziare tutti i produttori che hanno messo a disposizione anche quest’anno le loro Malvasie, le vere protagoniste della Festa della Malvasia di Settimo San Pietro». Notevole anche quest'anno il successo della manifestazione che ha portato in paese tantissimi visitatori alla scoperta dei magasinus e dei prodotti agroalimentari. Tanti i visitatori alla mostra "Genti settimesas", foto della Settimo anni sessanta, del museo del costume, dell'antico mulino del grano e delle case campidanesi, aperte a tutti per questa straordinaria occasione. Una grande vetrina anche sotto il profilo turistico.

Raffaele Serreli

