Nuovo intervento della Città metropolitana per lo sfalcio delle erbacce lungo la circonvallazione che da Settimo San Pietro porta a Sinnai e Maracalagonis.

Un intervento di pulizia realizzato in pochi giorni e che viene da tempo ripetuto anche contro il pericolo degli incendi.

Intanto si attende la realizzazione della rotatoria di innesto all'abitato di Settimo San Pietro sino alla via San Salvatore. I lavori sono da tempo finanziati e appaltati.

