Operai in azione
17 settembre 2025 alle 09:00
Settimo San Pietro, intervento per il taglio delle erbacce sulla circonvallazioneIntanto si attende la realizzazione della rotatoria di innesto all'abitato sino alla via San Salvatore
Nuovo intervento della Città metropolitana per lo sfalcio delle erbacce lungo la circonvallazione che da Settimo San Pietro porta a Sinnai e Maracalagonis.
Un intervento di pulizia realizzato in pochi giorni e che viene da tempo ripetuto anche contro il pericolo degli incendi.
Intanto si attende la realizzazione della rotatoria di innesto all'abitato di Settimo San Pietro sino alla via San Salvatore. I lavori sono da tempo finanziati e appaltati.
