Settimo San Pietro, interventi di riqualificazione urbanaSaranno spesi 110mila euro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Giunta comunale di Settimo San Pietro ha approvato il progetto di riqualificazione urbana con la potatura delle alberature esistenti, con la messa a dimora di nuovi alberi per il miglioramento del verde pubblico, il rifacimento delle cunette e dei marciapiedi, oggi ridotti in precarie condizioni in diverse strade del centro urbano.
L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e il decoro degli spazi pubblici comunali. Verranno spesi 110mila euro.