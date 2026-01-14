La Giunta comunale di Settimo San Pietro ha approvato il progetto di riqualificazione urbana con la potatura delle alberature esistenti, con la messa a dimora di nuovi alberi per il miglioramento del verde pubblico, il rifacimento delle cunette e dei marciapiedi, oggi ridotti in precarie condizioni in diverse strade del centro urbano.

L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e il decoro degli spazi pubblici comunali. Verranno spesi 110mila euro.

