Proseguirà domani e si concluderà mercoledì a Settimo San Pietro la distribuzione gratuita dei sacchetti per la raccolta differenziata per gli utenti iscritti nelle liste della Tari. Domani 20 gennaio, la consegna si farà dalle ore 9 a mezzogiorno. Martedì. ultimo giorno di consegna, nella, mattinata dalle ore 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30. L'appuntamento è in Municipio.

Ad ogni utente che esibirà la cartella Tari 2024, verranno consegnati cinque mazzetti di buste biodegradabili, un mazzetto di buste grigie per secco e 2 mazzetti di buste gialle per la plastica, per utenze domestiche e non domestiche. È possibile il ritiro per delega. I delegati dovranno esibire le cartelle dello scorso anno degli interessati.

