Da lunedì a Settimo San Pietro arriva un nuovo medico di base. Un incarico a tempo determinato, in attesa del bando della Asl per la sostituzione del dottor Sandro Porcu che ha lasciato l'ambulatorio di Settimo lo scorso ottobre con 1500 pazienti rimasti senza assistenza di base e con pesanti disagi.

In sua sostituzione, da lunedì arriva la dottoressa Anna Pibiri, alla quale il Comune ha messo a disposizione locali di sua proprietà, al numero 65 della via Roma. La dottoressa Pibiri ha assicurato la sua presenza il lunedì dalle 9,30 alle 12,30, il martedì dalle 15 alle 18, il mercoledì, dalle 9,30 alle 12,30, il giovedì dalle 15 alle 18, il venerdì dalle 9,30 alle 12,30. Il sabato l’ambulatorio resterà chiuso. Resterà nel suo incarico sino al bando e alla nomina del medico che prendere il posto del dottor Porcu a tempo indeterminato.

I pazienti del dottor Putzu, che nel frattempo non hanno ancora effettuato un’altra scelta, verranno automaticamente presi in carico dalla dottoressa Pibiri. Eventuali ulteriori iscrizioni dovranno essere fatte presso lo sportello “Scelta e revoca” del Poliambulatorio di Selargius.

Una soluzione provvisoria ma decisamente attesa che risolve momentaneamente il problema.

«Una situazione che si è creata a ottobre con le dimissioni del dottor Putzu - ha detto il sindaco di Settimo Gigi Puddu – . Abbiamo subito contattato la Asl, abbiamo risposto anche alla richiesta di locali adatti ad ambulatorio dopo la dichiarata disponibilità della dottoressa Pibiri a venire a Settimo. La Asl oggi ci ha comunicato la sua scelta: da lunedì avremo il medico di base. Non possiamo che essere soddisfatti. Un problema risolto grazie alla collaborazione reciproca fra Asl e Comune».

