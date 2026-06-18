La strada comunale di “Su Padru” che da Settimo San Pietro porta alla statale 387, ha ceduto in più punti nel suo ultimo tratto in salita prima dell’innesto alla strada per Monserrato e il Parteolla.

L’asfalto non ha retto al via vai dei mega camion e delle betoniere impegnate nella realizzazione della vicina stazione del Tyrrhenian link, in territorio di Selargius, da dove si snoderà il doppio cavo elettrico che collegherà la Sardegna con il resto della Penisola.

Da alcune settimane i grossi mezzi pesanti hanno preso a frequentare questo tratto di strada di campagna, asfaltata da anni, ma sicuramente abilitata solo per sopportare un traffico “normale”. L’asfalto ha così ceduto in più punti, soprattutto lungo i lati della carreggiata, creando una situazione di assoluto pericolo.

Una situazione denunciata subito dal Comune di Settimo San Pietro, con Terna che, da lunedì, ha iniziato a riparare, a sue spese, la strada nei tratti rimasti danneggiati dal peso dei mezzi di trasporto di terra e di agglomerati cementizi, impegnati nei propri cantieri.

«Terna ha risposto alle nostre richieste – ha spiegato il sindaco Gigi Puddu. Sulla strada si è creata una situazione di grossa, preoccupante criticità. Un pericolo assoluto, con alcune auto rimaste anche danneggiate dopo essere finite su queste buche. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Terna sta intervenendo nei punti dove l’asfalto ha ceduto, andando in profondità e con la posa di materiali adatti alla circostanza. I lavori dovrebbero essere ultimati entro la prossima settimana con la strada comunale che dovrebbe essere riaperta al traffico».

In un comunicato del Comune si legge che «La Polizia locale ha già emesso l’ordinanza «per la regolamentazione temporanea del traffico veicolare per consentire i lavori- a carico della società Terna- di ripristino del sottofondo stradale nella zona artigianale Su Pardu e fino allo svincolo della SS387 ai fini della messa in sicurezza della rete viaria. In particolare - si legge ancora nella nota - fino al termine dei lavori è disposto il divieto di transito nel tratto compreso tra lo svincolo della SS387 e la rotatoria all’intersezione con la via del Progresso».

Raffaele Serreli

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