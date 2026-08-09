Una nuova manifestazione si prepara ad animare il litorale di Capoterra. Il prossimo 4 settembre prenderà il via la prima edizione del Capoterra Summer Fest, una giornata dedicata alla musica, al divertimento e alla valorizzazione di Maddalena Spiaggia.

L’appuntamento, pensato dal Comune per coinvolgere residenti e visitatori, prenderà il via nel pomeriggio con una serie di dj set lungo la spiaggia, accompagnando il pubblico fino alla serata.

Il momento clou sarà sul palco con l’esibizione dei The Kolors, protagonisti della grande serata musicale. La presenza della band punta a trasformare la prima edizione del Summer Fest in un appuntamento di richiamo per Capoterra e per tutto il territorio.

«L’obiettivo», spiega il sindaco Beniamino Garau, «è quello di dare vita a un evento capace di valorizzare il litorale e, in particolare, Maddalena Spiaggia, attraverso una giornata che unisca musica, mare e intrattenimento. Sarà una festa per Capoterra: questa manifestazione è destinata a diventare un appuntamento fisso del calendario estivo della città».

L’appuntamento è dunque fissato per giovedì 4 settembre a Maddalena Spiaggia, per una giornata che partirà dal pomeriggio e culminerà con il concerto dei The Kolors. Il Capoterra Summer Fest si propone così di inaugurare una nuova tradizione per il territorio, portando la grande musica direttamente sul litorale e mettendo al centro uno dei luoghi più conosciuti e frequentati dell’estate capoterrese.

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