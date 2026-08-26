Settimo San Pietro, arrivano le bollette della TariPrima rata fissata al 16 settembre, si può pagare in quattro soluzioni
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Arrivano tra gli utenti gli avvisi ordinari per il pagamento della tassa sui rifiuti (Tari), per il corrente anno, comprendenti anche quelli relativi al saldo per i soli beneficiari del bonus sociale rifiuti.
La bolletta può essere pagata in un’unica soluzione, tramite F24 allegati, entro il prossimo 16 settembre, oppure in quattro rate con le seguenti scadenze. La prima, sempre con scadenza il 16 settembre; la seconda il 16 novembre di quest’anno. La terza rata va invece pagata entro il 16 gennaio del prossimo mese di gennaio del 2027. La quarta e ultima rata si paga infine entro il 16 marzo prossimo. Le modalità di pagamento del saldo per i beneficiari del Bonus sociale in un’unica soluzione si può pagare entro il 16 gennaio o con due rate ugualmente entro il 16 gennaio e il 16 marzo 2027.