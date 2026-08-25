Il posto fisso dei carabinieri a Costa Rei (Comune di Muravera) resterà operativo sino al 20 settembre. La proroga è stata concessa su richiesta dell’amministrazione comunale di Muravera «in considerazione», si legge nella nota del Comune, «dell'importanza strategica del presidio stagionale ed in considerazione degli importanti numeri delle prenotazioni nelle strutture ricettive anche per il mese di settembre».

Nei giorni scorsi è dunque arrivata la comunicazione ufficiale di accoglimento della richiesta da parte dell'Arma dei Carabinieri. Il posto fisso stagionale dei Carabinieri nella località di Costa Rei garantirà la sicurezza dei residenti e visitatori fino al 20 settembre. In una prima fase il posto fisso era previsto sino al 31 agosto. «Questa proroga», prosegue l’amministrazione comunale di Muravera, «permette di continuare ad avere una presenza costante, vicina ai cittadini e ai tantissimi turisti che scelgono Costa Rei anche per il mese di settembre».

Le presenze, in base ai primi rilievi, non sarebbero inferiori a quelle dello scorso anno. Tantissimi inoltre i turisti che stanno scegliendo Muravera, e quindi Costa Rei, subito dopo Ferragosto.

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