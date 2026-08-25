Grosso incendio nelle campagne di Pill'e Matta vicino la zona industriale di Quartucciu.

Il fuoco ha attraversato tre ettari di terreno ricoperto di stoppie distruggendo due auto e attrezzature varie. Sul posto hanno operato i forestali di Sinnai, i Vigili del fuoco, i volontari del Nos e i volontari di Quartucciu e del Paff. I forestali hanno avviato le indagini per risalire alle eventuali responsabilità.

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