I vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti nel pomeriggio su due distinti incendi che si sono sviluppati nella zona consortile di Macchiareddu e a Capoterra.

Nel primo caso le fiamme sono divampate all’esterno di un capannone in disuso, sul posto sono prima intervenute squadre di volontari poi supportate dai vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni raccolte, l’incendio ha interessato un parco fotovoltaico.

Un secondo grosso incendio si è sviluppato vicino al cimitero di Capoterra non lontano dalle abitazioni. Su questo fronte è intervenuto anche il Corpo forestale con il supporto di un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Pula.

(Unioneonline/A.D.)

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