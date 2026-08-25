L’emergenza
25 agosto 2026 alle 16:25aggiornato il 25 agosto 2026 alle 16:29
Cagliari, si sente male durante il tour della città: turista soccorsa a Monte UrpinuUna donna è stata trasportata al Brotzu da un’ambulanza arrivata da Sinnai, nel capoluogo non c’erano mezzi disponibili
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Intervento d’urgenza nel pomeriggio in viale Europa, sul colle di Monte Urpinu, dove una donna è stata colta da un arresto cardiaco.
Secondo una prima ricostruzione si sarebbe sentita male a bordo di un pullman turistico. Sul posto i soccorsi del 118 sono arrivati con un’ambulanza da Sinnai, nel capoluogo infatti non c’erano altri mezzi disponibili.
La turista è stata portata all’ospedale Brotzu in codice rosso.
(Unioneonline/A.D.)
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