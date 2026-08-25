Intervento d’urgenza nel pomeriggio in viale Europa, sul colle di Monte Urpinu, dove una donna è stata colta da un arresto cardiaco. 

Secondo una prima ricostruzione si sarebbe sentita male a bordo di un pullman turistico. Sul posto i soccorsi del 118 sono arrivati con un’ambulanza da Sinnai, nel capoluogo infatti non c’erano altri mezzi disponibili. 

La turista è stata portata all’ospedale Brotzu in codice rosso.

(Unioneonline/A.D.)

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