Una comunità che apre alle arti, reclamando anche quest'anno il proprio spazio nell'affollata offerta culturale isolana. Dal 27 agosto al 10 settembre fa così ritorno al Parco di Molentargius il Quartu Cultura Festival, ancora forte del successo del debutto dell'anno scorso: con i visitatori accolti dall'ingresso di via Don Giordi, fra teatro, danza e musica dal vivo sono attesi sul palco grandi ospiti come Caterina Murino, Raphael Gualazzi, Giancarlo Giannini e tanti altri.

Curata anche in questa seconda edizione dalla Fondazione Quartu Cultura, la rassegna va a intrecciare differenti sensibilità e linguaggi artistici, ampliando ulteriormente l'impegno di questi ultimi anni a valorizzare gli itinerari della cultura in città. Nell'idea di far incontrare e dialogare la dimensione di arte e spettacolo con la suggestiva e preziosa cornice naturale, sono previste in totale cinque serate dall'inizio rigorosamente fissato alle 21, con la presentazione per ciascuna di esse affidata alla giornalista e radioconduttrice Francesca Figus.

Il programma. Si parte dunque giovedì 27, con l'acclamata attrice cagliaritana Caterina Murino protagonista per la tragedia greca rivistata di "Medea", spettacolo firmato dal regista Orlando Forioso e prodotto dal Teatro di Bastia: accompagnata sul palco dalle sei voci del gruppo corale A Filetta, la pièce recupera così la concezione antica di scrittura e messinscena tragica come insieme di parole, musica, canto e ballo, ma anche liturgia, elementi arricchiti oggi dalle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.

La rassegna prosegue sabato 29, nel dialogo fra musica e letteratura de "Le parole note", con il veterano Giancarlo Giannini e il sassofonista Marco Zurzolo. Un viaggio nell'universo femminile senza limiti geografici e temporali, sulla scia tanto di autori contemporanei quali Pablo Neruda, Garcia Lorca e Marquez, quanto di classici immortali come Shakespeare, Angiolieri e Salinas: l'inconfondibile voce dell'attore ligure va a condurre il pubblico in atmosfere sensuali, amorose, malinconiche e ironiche, affiancata dal musicista napoletano insieme al suo quartetto.

Riflettori nuovamente accesi il 3 settembre per il Raphael Gualazzi Trio, che vede il celebre pianista marchigiano sul palco con Anders Ulrich al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria, nel raffinato omaggio alla musica acustica in movimento tra scuola afro-americana e remiscelazioni tra canzone italiana e tradizione operistica, senza ovviamente dimenticare anche i grandi successi firmati proprio da Gualazzi negli anni d'instancabile attività.

Per il 5 settembre è invece la grande danza a conquistare il Parco, con Simone Repele e Sasha Riva che propongono "Rendez-Vous": uno spettacolo in cui le coreografie s'intrecciano e trasformano il movimento in linguaggio intimo, all'interno del quale corpi e suoni si sfiorano, mutando i rapporti in gioco e invitando gli spettatori a sostare, osservare e riconoscersi. Ultimo appuntamento il 10 settembre, con la musica che torna al centro con Karima e Dado Moroni: una delle voci più riconoscibili del panorama tricolore incontra un maestro del piano jazz dalla fama mondiale, in un percorso sonoro vibrante che attraversa soul, jazz vocale, third stream e musica lounge.

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