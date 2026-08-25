Un giovane francese ha rischiato di annegare un'ora fa nelle acque del lido dello stabilimento dei Vigili del fuoco al Poetto di Quartu. Il venticinquenne è stato soccorso da un bagnino degli stessi Vigili del fuoco che lo ha raggiunto e portato sulla spiaggia dove è stato rianimato e accompagnato in ospedale in codice rosso.

È successo verso le 16: a dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti con immediato intervento del bagnino dei Vigili del fuoco.

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