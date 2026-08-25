soccorsi
25 agosto 2026 alle 17:27
Quartu, dramma sfiorato al Poetto: bagnino salva un giovane dall'annegamentoL'allarme è scattato intorno alle 16: il venticinquenne è stato rianimato sulla spiaggia e trasferito d'urgenza al Brotzu
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Un giovane francese ha rischiato di annegare un'ora fa nelle acque del lido dello stabilimento dei Vigili del fuoco al Poetto di Quartu. Il venticinquenne è stato soccorso da un bagnino degli stessi Vigili del fuoco che lo ha raggiunto e portato sulla spiaggia dove è stato rianimato e accompagnato in ospedale in codice rosso.
È successo verso le 16: a dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti con immediato intervento del bagnino dei Vigili del fuoco.
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