Notte di fuoco a Capoterra, dove tre roghi distinti hanno tenuto impegnate per tutta la notte le squadre antincendio. Pochi dubbi sull’origine delle fiamme: secondo gli investigatori tutti e tre gli incendi sarebbero stati appiccati in maniera dolosa.

L’emergenza è scattata intorno alle 23, quando la pattuglia della compagnia barracellare di Capoterra, i volontari dell’associazione Grusap e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che hanno messo in apprensione i residenti di via Teulada.

Neppure il tempo di spegnere gli ultimi tizzoni ardenti, che l’emergenza si è spostata in via Emanuela Loi, presa di mira probabilmente dagli stessi incendiari entrati in azione poco prima.

Successivamente, barracelli, vigili del fuoco e volontari del Grusap hanno concentrato i loro sforzi in località Bau Mannu, per domare il terzo incendio appiccato in poche ore: l’emergenza è rientrata poco dopo le 3 del mattino, quando anche l’ultima zona presa di mira dai piromani è stata bonificata.

I tre roghi hanno interessato esclusivamente campi incolti: nelle prossime ore verranno effettuati gli accertamenti da parte dei barracelli per capire sei i proprietari avessero rispettato l'obbligo di tenere puliti dalle erbacce i propri terreni.

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