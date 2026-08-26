A Quartu tornano le serate con la musica, teatro, cultura con la rassegna ‘La luna sotto casa". Sabato 29 agosto alle 21.30 l’appuntamento è in centro città, in piazza XXVIII aprile, per uno spettacolo che, tra musica, racconti ed emozioni, ripercorre uno degli album live più iconici della storia della canzone italiana, Insieme 2.0, che ha esaltato due grandissimi artisti recentemente scomparsi: Gino Paoli e Ornella Vanoni. Lo spettacolo ricalca il format del disco, tra brani originali cantati e raccontati. Un percorso appassionante nel quale spiccano brani come La gatta, La voglia la pazzia, Albergo ad ore, per un mix di leggerezza e melodie d’amore. A interpretarlo saranno Carla Cocco, voce solista che ha avuto il piacere e l’onore di collaborare con la stessa Vanoni, e Roberto Casu, voce maschile nell’occasione e già autore e compositore di Mina.

I cantanti saranno supportati dai musicisti Daniele Serpi alle tastiere, Matteo Maccioni alla chitarra, Fabio Bellia al basso e Alex Muntoni alla batteria. Domenica 30 ci si sposta nel litorale. Alle 19 al Parco Parodi è in programma uno spettacolo che piacerà anche ai bambini. Filastrocche’n’roll non è solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio tra brani e storie. Due autori, chitarra in spalla, saliranno sul palco per cantare pezzi pensati per i bambini ma adatti a chiunque voglia lasciarsi trasportare dalla magia della musica. Perché le canzoni non appartengano a chi le scrive, ma a chi ne ha bisogno. E allora ecco racconti di personaggi stravaganti e momenti di puro divertimento, vocalizzando la storia di Riccardo, sempre distratto e in ritardo, dell’Orangotango dormiglione e ballerino, di Samy, la piccola sognatrice che voleva vedere le stelle da vicino. E poi altre storie di surf, di mutande tristi, del tanto bistrattato aglio. Un concerto inclusivo e divertente, un’esperienza musicale per ridere, sognare e cantare insieme.

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