Paura in via Irlanda a Quartu dove un grosso ramo è caduto nello spartitraffico all'incrocio con via Pitz'e Serra. Le fronde hanno danneggiato un’auto in sosta e soltanto per un caso fortuito in quel momento in quel tratto di strada non passava nessuno.

I giardinieri sono adesso a lavoro per capire cosa abbia provocato la caduta dell’enorme ramo dell’albero ad alto fusto. Si cercherà di capire se la pianta fosse colpita da qualche malattia che ne abbia minato la stabilità. La carreggiata è stata chiusa in attesa che il ramo fosse portato via. Si cercherà ovviamente di fare di tutto per far si che l’albero venga salvato e non sia necessario tagliarlo ma soltanto sfoltire le fronde. Quache tempo fa alcuni alberi erano stati abbattuti in via Marconi e sostituiti con piccole piantine che sono ancora in attesa di crescere. Qui il problema era legato al cerambice della quercia, un temibile coleottero che scava gallerie nel legno minando la stabilità della pianta e che è anche protetto dalla Comunità europea per cui non si può debellare. Ancora piante sono state abbattute e sostituite anche in via Della Musica e in via S’Arrulloni perchè malate e pericolose.

Dal 2023 ad oggi sono stati piantati in città 286 alberi di alto fusto. A questi si aggiungono 1840 arbusti e 20 mila fioriture stagionali. Il verde è arrivato anche laddove non c’era come ad esempio al parco Matteotti dove è stato sistemato il prato ex novo mentre in altre aree si è potenziato quello già esistente come ad esempio al parco Europa a Pitz’e Serra e al parco Parodi a Sant’Andrea.

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