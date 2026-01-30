La novità
30 gennaio 2026 alle 21:51
Settimo San Pietro, arriva un nuovo defibrillatoreL'iniziativa è dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un nuovo defibrillatore per la sicurezza dei cittadini di Settimo San Pietro.
L'iniziativa è dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano alla quale aderiscono sei Comuni fra i quali anche Settimo San Pietro.
Il nuovo defibrillatore sarà presto a disposizione di tutti i cittadini in caso di necessità. L'Unione dei Comune ne acquisterà sei, uno per ciascun Comune dello stesso ente territoriale.
© Riproduzione riservata