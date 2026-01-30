Un nuovo defibrillatore per la sicurezza dei cittadini di Settimo San Pietro.

L'iniziativa è dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano alla quale aderiscono sei Comuni fra i quali anche Settimo San Pietro.

Il nuovo defibrillatore sarà presto a disposizione di tutti i cittadini in caso di necessità. L'Unione dei Comune ne acquisterà sei, uno per ciascun Comune dello stesso ente territoriale.

© Riproduzione riservata