Furti di gasolio a Sestu ed Elmas, con tre persone messe in fuga dai carabinieri e un arresto.

Il primo colpo è stato consumato in un deposito a Sestu. Un altro colpo poco dopo a Elmas.

I ladri sarebbero stati intercettati dai militari e dei presunti ladri bloccato e portato in caserma. Le indagini proseguono per identificare le persone che si sono dileguate.

