ladri in azione
02 febbraio 2026 alle 12:44
Furti di gasolio a Elmas e Sestu: un arrestoI carabinieri sventano i colpi a due distributori
Furti di gasolio a Sestu ed Elmas, con tre persone messe in fuga dai carabinieri e un arresto.
Il primo colpo è stato consumato in un deposito a Sestu. Un altro colpo poco dopo a Elmas.
I ladri sarebbero stati intercettati dai militari e dei presunti ladri bloccato e portato in caserma. Le indagini proseguono per identificare le persone che si sono dileguate.
