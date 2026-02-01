Aiutare i cittadini a pagare le bollette con un click, a scaricarsi la Tari direttamente dal computer o anche a consultare il fascicolo sanitario. E ancora attivare lo Spid o utilizzare la carta di identità elettronica (Cie), prenotare una visita tramite il Cup o acquisire nozioni sull’utilizzo dei social network. È il punto di “facilitazione digitale” che i Comuni di Muravera e di Villaputzu hanno attivato in questi giorni grazie ad un finanziamento da 51mila e 700 euro a testa. Il progetto è stato promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale ed è stato finanziato ai Comuni dalla Regione Sardegna.

A Muravera il punto digitale si trova al piano terra del municipio (via Europa) ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (il lunedì e il mercoledì anche dalle 15 alle 17). A Villaputzu lo sportello si trova al primo piano del municipio (via Leonardo da Vinci) ed è aperto tutti i giorni della settimana dalle 10 alle 14 e il mercoledì anche dalle 15 alle 19.

I punti di facilitazione sono stati pensati per accompagnare i cittadini di tutte le età nell’utilizzo degli strumenti digitali oggi centrali nella vita quotidiana, nel lavoro e nel rapporto con la pubblica amministrazione. Un grande aiuto soprattutto per chi è avanti con gli anni ma anche per chi non ha dimestichezza, appunto, con gli strumenti digitali. Il servizio avrà una durata di dodici mesi.

© Riproduzione riservata