Settimo in festa per il suo patrono San PietroDomenica mattina la festa religiosa nella chiesetta campestre, prima del ritorno del santo in parrocchia. Lunedì i Tazenda
Settimo celebra sino a martedì il patrono San Pietro, una delle feste più importanti dell'hinterland che affonda le radici lontano nel tempo.
Questa mattina si è rinnovata la tradizionale processione attorno alla splendida chiesetta di campagna, immersa fra gli ulivi e i pini: a celebrare il rito, il parroco don Giuseppe Orrù che poi ha celebrato la messa sotto gli alberi.
La festa proseguirà stasera: alle 17, ingresso in paese della banda musicale. Alle 18,30 ancora messa in campagna.
Seguirà la processione per il ritorno di San Pietro alla parrocchia. Saranno presenti la banda musicale Giuseppe Verdi di Sinnai, i gruppi folk di Settimo: Pro Loco, "Parcu culturali cantadoris", Nuraghe, Santa Lucia, "S'Acqua is dolus" e diverse associazioni religiose. Alle 22 serata musicale con "I Combricola".
Domani, lunedì, alle 22, spettacolo con i Tazenda. Martedì sempre alle 22 ancora uno spettacolo musicale, "Puzzle" col cabarettista Giuseppe Masia.