Un piccolo presidio sanitario per offrire un primo aiuto ai bagnanti e garantire maggiore sicurezza sul litorale durante la stagione estiva. È operativo nei locali dell’infopoint di Maddalena Spiaggia il nuovo ambulatorio, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

Il servizio nasce con l’obiettivo di fornire assistenza per i problemi di lieve entità che possono verificarsi durante una giornata al mare: dalle punture di insetti o meduse alle irritazioni, fino a piccoli traumi e altre situazioni che non richiedono il ricorso immediato a una struttura di emergenza.

Per le urgenze, anche al di fuori dell’orario di apertura del presidio, è possibile contattare il numero 338 617 1122, attivo a qualsiasi ora. Il presidio, però, non sostituisce il pronto soccorso: nei casi più gravi sarà necessario richiedere l’intervento di un’ambulanza.

A spiegare la natura del servizio è il dottor Carlo Piras, che racconta come, già nei primi giorni di attività, siano state diverse le persone che hanno chiesto assistenza. «Punture di insetti o di meduse, irritazioni e piccoli traumi: sono questi alcuni dei primi interventi prestati ai bagnanti di Maddalena», spiega il medico. «Sia chiaro, il presidio non si sostituisce a un pronto soccorso: qui possiamo prestare le prime cure per piccoli problemi. Se dovessero verificarsi urgenze sarà necessario chiedere l’intervento di un’ambulanza. Residenti, ma anche qualche turista: dall’apertura del piccolo ambulatorio hanno chiesto il nostro aiuto già diverse persone».

Il sindaco, Beniamino Garau, sottolinea l'importanza di un servizio sanitario in una spiaggia che, anno dopo anno, continua ad attirare un numero crescente di bagnanti: «L’apertura di questo piccolo presidio sanitario estivo ci fa sentire ancora più sicuri e dimostra quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni, professionisti e comunità. Un ringraziamento al dottor Piras è doveroso: mettendo a disposizione la sua professionalità permetterà di arricchire il nostro lido di un nuovo importante servizio».

Il progetto è stato fortemente voluto anche dall’assessora alle Politiche sociali, Arianna Lunesu: «Abbiamo ritenuto importante dare una risposta concreta a un’esigenza che riguarda la sicurezza di chi frequenta Maddalena Spiaggia», sottolinea Lunesu. «Durante la stagione estiva il numero di persone presenti sul litorale aumenta considerevolmente e poter contare su un punto di assistenza medica vicino e facilmente accessibile rappresenta un valore aggiunto per tutta la comunità. Crediamo che mettere a disposizione un servizio gratuito, vicino al luogo in cui cittadini e turisti trascorrono le loro giornate, significhi concretamente prendersi cura della comunità».

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