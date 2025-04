Per il secondo semestre del 2024 sono state 39 le domande presentate al Comune di Settimo San Pietro per accedere al contributo “Nidi gratis”. Una sola domanda è stata esclusa per la mancata presentazione dell’Isee. I contributi che vanno da un minimo di 177 euro ad un massimo di mille euro, sono stati già liquidati dal Comune con accredito sui conti correnti indicati dai beneficiari per un ammontanre di oltre 31mila euro.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata