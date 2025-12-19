Un anno e mezzo di reclusione con pena sospesa per violenza sessuale, ma con la qualificazione del fatto di lieve entità. È la condanna inflitta dal Tribunale al maresciallo Pasquale Smeraldo, 53enne di origini campane, ex comandante della stazione dei Carabinieri di Decimomannu ora trasferito ad altra sede, accusato di aver cercato di abbracciare, toccare e baciare due donne che si erano rivolte alla caserma per essere aiutate.

Le accuse

La prima denuncia risale al 3 giugno 2024, quando una donna si sarebbe presentata in caserma perché le erano state squarciate le gomme dell’auto. Dopo aver ricevuto la querela, il comandante della stazione si sarebbe avvicinato alla giovane, sedendosi al suo fianco e appoggiandole la mano sulle gambe. Una settimana dopo, poi, dopo averla condotta nel proprio alloggio di servizio, avrebbe cercato di baciarla. La seconda contestazione, invece, riguarderebbe un fatto analogo avvenuto nel settembre 2023 con un’altra donna, sempre a Decimomannu.

