Quartucciu partecipa alla Settimana europea della mobilità sostenibile, con un fitto calendario di appuntamenti e iniziative, coordinate dall’assessorato alla mobilità, da quello della pubblica istruzione e delle infrastrutture. Si parte domani con la passeggiata in bicicletta ed escursione con pulmino elettrico, organizzata dal Consigliere Comunale, Adriano Piludu, in qualità di delegato dell'Ente Parco del Molentargius.

Il punto di ritrovo è alle 9:30 nell’area verde 5 a Quartu (Ingresso via Don Giordi). L’escursione in bici prevede, con la guida dal Ceas, un percorso facile della durata di due ore circa, senza limiti di adesioni. Ma anche due escursioni in pulmino elettrico all'ecosistema filtro con partenza alle ore 10 e alle ore 11: massimo 12 posti ciascuna, con adesioni sul luogo fino ad esaurimento posti.

Il 19 e il 20 settembre, inoltre, i consiglieri comunali Carla Atzori e Alessandro Piras, hanno nelle scuole di Quartucciu il corso di educazione stradale con correlati riferimenti alla tematica della mobilità sostenibile. Mentre il 20,21,22 settembre, alle 8, partirà, in via sperimentale, il progetto Pedibus, che prevede un percorso a piedi per gli studenti, dai vari punti di ritrovo fino a scuola, con accompagnamento in sicurezza da parte dei vigili urbani e i genitori. I punti di ritrovo saranno quello del Parco Sergio Atzeni, fronte ingresso biblioteca comunale, per gli alunni delle scuole di Via Guspini, via Piria e via Verdi.

Per gli alunni delle scuole di via Monte Spada e via Ales, invece, il punto di ritrovo sarà nell’area verde di via Silanus. Si chiude, infine, con il convegno organizzato e coordinato dalla capogruppo di maggioranza Roberta Lisci, che si terrà il 23 settembre, alle 18 nella sala convegni della biblioteca comunale, avente ad oggetto il tema della mobilità sostenibile in connessione con quella del risparmio energetico e i risvolti per la salute dei cittadini.

«Il tema della mobilità sostenibile è di fondamentale importanza per il futuro della nostra città e per il benessere dei nostri cittadini. È necessario promuovere, pertanto, iniziative che possano sensibilizzare verso forme virtuose di condotte personali che privilegino, innanzitutto, l'utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli alternativi all'auto privata», afferma l’assessore alla viabilità Cristian Mereu.

