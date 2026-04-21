Venerdì 24 aprile gli operai di Abbanoa saranno a Sestu per realizzare il collegamento alla rete idrica esistente alle nuove condotte realizzate in via Pablo Picasso.

Per l’esecuzione dell’intervento, tra le 8.30 e le 17.30 circa, sarà interrotta l’erogazione dell'acqua nell’area compresa tra via Scipione e via Monserrato. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo.

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