Tre importanti riconoscimenti internazionali per l’azienda vitivinicola Nuovi Poderi Cantina di Sisini, frazione di Senorbì. Alla Vinitaly International Wine Guide 2026, il Vermentino di Sardegna Doc Istrale Black Label 2025 ha ottenuto novantuno punti, mentre il Nasco di Cagliari Doc Taja 2024 ha ricevuto novanta punti, entrando tra le etichette premiate dalla guida 5StarWines. Un ulteriore successo è arrivato dal concorso internazionale Grenaches du Monde 2026, dedicato ai vini prodotti da uve Grenache e Cannonau. Il Cannonau di Sardegna Doc Ojé 2024 ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria “Pure”, riservata ai vini ottenuti esclusivamente da un unico vitigno.

Un risultato straordinario per un'azienda a conduzione familiare che ha scelto di puntare tutto sulla valorizzazione dei vitigni autoctoni sardi. Per l’azienda della Trexenta si tratta di un risultato che conferma il valore del lavoro svolto nella valorizzazione del territorio e dei vitigni autoctoni sardi. I riconoscimenti ottenuti contribuiscono inoltre a promuovere il Sud Sardegna nei principali circuiti enologici internazionali.

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