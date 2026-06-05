A Castiadas lo “Spiaggia Day” partirà il 2 luglio e andrà avanti sino al 21 agosto. Lo ha comunicato il sindaco Eugenio Murgioni in seguito alle tante richieste di partecipazione da parte dei cittadini.

«Anche quest’anno – ha detto Murgioni - abbiamo scelto di investire in un’iniziativa che rappresenta molto più di un semplice servizio estivo. Lo Spiaggia Day è un’opportunità educativa, ricreativa e sociale che consentirà ai bambini e ragazzi di trascorrere un’estate all’insegna del divertimento, della condivisione e della scoperta del patrimonio ambientale».

Le attività si svolgeranno principalmente nella spiaggia della Marina di San Pietro e saranno arricchite da momenti dedicati alla conoscenza della natura e delle bellezze del territorio, favorendo nei più giovani il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.

«Come sindaco – ha aggiunto Murgioni - sono particolarmente soddisfatto di poter offrire alle famiglie un servizio che unisce qualità educativa e sostegno concreto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».

Le famiglie potranno presentare la domanda di partecipazione sino al 15 giugno secondo le modalità indicate nell’avviso sul sito istituzionale e presso gli uffici comunali. Il servizio è riservato ai minori di età compresa fra gli 8 e i 13 anni.

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