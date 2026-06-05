Sit-in domenica mattina a Flumini promosso dal "Comitato Quartu no Tyrrhenian link". L'appuntamento è fissato per le 10.30 a Terra Mala, ingresso di via delle Ninfee.

Obiettivo: «Ribadire il fermo no allo scempio ambientale mascherato da transizione ecologica». Durante la manifestazione saranno esposte le ragioni della contestazione e verranno illustrate le prossime tappe della mobilitazione popolare in difesa del litorale, delle strade e del patrimonio naturale di Quartu».

Non basta, secondo il Comitato, il fatto che «il sindaco Milia abbia annunciato un'azione legale contro le ordinanze sui lavori di Terna lungo la strada provinciale 17». Per il comitato «una mossa tardiva, una blanda azione di facciata, dopo aver ignorato per anni le grida d'allarme dei comitati e dei cittadini» che protestano anche per «la nuova Nuova Cabina Primaria Quartu Sud tra viale della Musica e via Don Giordi a Quartu, proprio all'ingresso del Parco Molentargius».

(Unioneonline/A.D)

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