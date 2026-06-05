Sarà una serata speciale, quella di domani alle 19 a Sa dom'e Farra a Quartu, per alcuni dei cani ospitati nel canile convenzionato Shardana e Cave Canem. Per incentivare le adozioni i meticci sfileranno niente meno che in passerella accanto a numerosi designer sardi che presenteranno le proprie collezioni davanti a una giuria tecnica chiamata a decretare il vincitore della manifestazione. Saranno accompagnati dai volontari e dagli operatori delle strutture.

L’iniziativa,che si chiama "Talenti in passerella" è organizzata dal Rotary Club Quartu Sant’Elena e dal Rotaract Club Margine Rosso, con il patrocinio del Comune e rappresenta infatti un’importante occasione per far conoscere alcuni degli ospiti del canile e favorire eventuali percorsi di affido.

Il ricavato della serata sarà destinato al progetto Happy children, promosso dal Rotary Club Quartu che punta alla riqualificazione del Parco di Molentargius attraverso l’installazione di giochi inclusivi pensati per bambini con disabilità, contribuendo a rendere gli spazi pubblici sempre più accessibili e accoglienti.L’intera serata sarà un’occasione per sostenere un progetto di grande valore sociale, promuovendo al tempo stesso i talenti creativi del territorio e una cultura dell’inclusione che mette al centro le persone e la comunità. Oltre che per trovare una famiglia alle piccole zampe quartesi.

© Riproduzione riservata