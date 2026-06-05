Dopo le polemiche sui disagi nel traffico della Provinciale 17 nel primo ponte a ridosso dell’estate, e la minaccia di un’azione legale da parte del Comune, Terna concede uno stop ai cantieri del Tyrrhenian link diventati troppo impattanti nella strada del litorale quartese sempre più affollata da bagnati e vacanzieri diretti verso le località balneari.

A partire da domani - annunciano dal Comune - i cantieri di Terna attivi lungo la strada Provinciale 17 nel territorio di Quartu saranno sospesi, consentendo la normale circolazione dei veicoli in entrambe le corsie. La decisione è il frutto di un proficuo dialogo istituzionale tra l’amministrazione comunale, che è intervenuta tempestivamente, e Terna, la società responsabile delle opere in corso sull’arteria, che ha a sua volta dimostrato concreta sensibilità nei confronti dei disagi segnalati dagli utenti.

«Terna ha assicurato la sospensione delle attività di cantiere già da questo fine settimana e nei prossimi per tutto giugno, garantendo la massima collaborazione istituzionale e contribuendo alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nei momenti di maggiore affluenza veicolare, tipici del periodo estivo», fa sapere il sindaco Graziano Milia. «La società si è impegnata a contemperare le esigenze del territorio. Prendo atto con favore della tempestività e della sensibilità mostrate nei confronti dei disagi segnalati dal nostro territorio. Cittadini e turisti potranno dunque trascorrere già questo weekend in serenità e sicurezza. È il risultato di un dialogo costruttivo tra istituzioni, che dimostra come il confronto leale e diretto possa portare a soluzioni concrete e rapide. La sospensione dei cantieri», conclude Milia, «rappresenta una misura a tutela della sicurezza e della mobilità lungo uno dei principali assi viari del territorio».

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