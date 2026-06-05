La parrocchia di Sant’Antonio a Quartu celebra domani il Corpus Domini con la tradizionale processione nel quartiere. Uno dei più attesi momenti di fede e devozione che vede i vicinati riunirsi per partecipare all’allestimento delle tradizionali cappelle. Lungo il percorso ce ne saranno nove nelle vie Vittorio Veneto, Porcu, San Francesco, Alghero, Bosa, Sciesa, San Salvatore, Mercantini e Santa Lucia.

E mai come quest’anno i cittadini hanno accolto l’appello del parroco per addobbare strade e case nel miglior modo possibile, coi drappi alle finestre, la statua di Gesù, le cappelle che sembrano piccole chiese. Come quella di via Porcu, la più antica, allestita per la prima volta pare nel 1916 e l’unica ad avere addirittura un’ obrieria.

Dopo la messa delle 18 il corteo partirà alle 19 dal sagrato della chiesa di Sant’Antonio. Corpus Domini prosegue poi domenica con la processione interparrocchiale dalla chiesa di Santo Stefano alla basilica di Sant’Elena. Alle 18,30 la messa a Santo Stefano poi la processione per le vie Boito, Palestrina, Petrarca, Mascagni, Parini, Boccherini, Gramsci, Malipiero, Nenni, Bonaria, piazza Azuni, Marconi, piazza Sant’Elena. Nelle strade interessate dal Corpus Domini sia oggi che domani sono previsti divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico.

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