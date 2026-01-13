I Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone l’allontanamento da Sestu di un uomo di 56 anni, disoccupato, senza fissa dimora, già sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla moglie, vittima da tempo di continui maltrattamenti.

Una vicenda emersa dopo la denuncia presentata nel 2025 dalla moglie dell’indagato, che aveva riferito di essere nel tempo rimasta vittima di comportamenti (minacce, ingiurie e aggressioni fisiche), tali da determinarle un grave e perdurante stato di timore e ansia per la propria incolumità. A seguito degli accertamenti svolti dagli stessi carabinieri di Sestu, lo scorso giugno la magistratura aveva disposto l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare dell’uomo e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Nonostante tali prescrizioni, nel gennaio 2026 la donna ha nuovamente sporto denuncia, rappresentando che l’uomo avrebbe violato in più occasioni i provvedimenti impostigli. Gli elementi raccolti dai carabinieri hanno portato ad un nuovo deferimento per le ipotesi di violazione delle misure cautelari, con contestuale richiesta di aggravamento.

Alla luce della reiterazione delle condotte e delle segnalazioni pervenute, il Tribunale di Cagliari ha quindi emesso un’ulteriore ordinanza che dispone il divieto di dimora nel Comune di Sestu. Il provvedimento è stato notificato oggi dai militari dell’Arma all’interessato.

