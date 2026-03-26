Sestu, lavori sulla rete idrica in via BrodoliniPrevista la sospensione dell’erogazione: ecco dove in quali orari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Sestu, martedì 31 marzo i tecnici di Abbanoa inizieranno le lavorazioni per il collegamento della nuova condotta in via Giacomo Brodolini. Per l’esecuzione dei lavori, dalle 8 fino al completamento, previsto indicativamente per le 16.30, occorrerà sospendere l’erogazione idrica nelle vie Brodolini e Spano: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle vie in questione, ma non si possono escludere riduzioni di portata e pressione anche nelle zone limitrofe.
Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.
Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.
Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.