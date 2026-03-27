Furto in un negozio di sigarette elettroniche nel centro abitato di Sestu. I ladri hanno forzato l'ingresso rovistando i locali e vuotando il registratore di cassa. Non si conosce l'ammontare del bottino. Sarebbero state rubate anche sigarette oltre a liquidi di ricarica.

Le indagini vengono svolte dai carabinieri della stazione di Sestu che hanno effettuato un sopralluogo: diverse le persone interrogate.

I militari starebbero anche cercando di risalire alle immagini di alcune telecamere che potrebbero tornare utili nell'economia delle indagini.

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