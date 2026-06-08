Sestu, la candidata sconfitta Michela Mura: «Ci abbiamo provato, dall’opposizione il nostro contributo per la città»Le prime parole della leader della coalizione di centrosinistra
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«Ci abbiamo provato, con passione, impegno, entusiasmo, convinti che a Sestu servisse un cambiamento».
Sono le parole di Michela Mura, candidata sindaca a Sestu per il centrosinistra, poco dopo la chiusura della competizione elettorale che ha visto vincere Michele Cossa candidato dei Riformatori.
«Questo è per noi comunque un grande risultato – commenta Mura -, perché di fronte avevamo un avversario radicato. Ringrazio le candidate e i candidati delle quattro liste del campo largo e tutti coloro che ci hanno votato e sostenuto. Anche dall'opposizione non faremo mancare il nostro contributo perché Sestu possa migliorare. Buon lavoro al nuovo sindaco».
(Unioneonline/A.D)