I tecnici di Abbanoa hanno individuato e isolato un guasto in una condotta lungo via Vittorio Veneto. Sono ora in corso i lavori di riparazione: grazie alla recente distrettualizzazione della rete idrica, per completare l’intervento verrà sospesa l’erogazione solo alla parte sud-orientale del centro abitato (oltre il rio Matzeu) lasciando operativo il servizio nelle altre zone.

La situazione è destinata a rientrare alla normalità in serata a lavori conclusi, quando il servizio sarà nuovamente a pieno regime anche nella zona interessata con il ripristino dell’alimentazione del distretto idrico oggetto dell’intervento.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

