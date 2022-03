Un pensionato di 82 anni è stato arrestato dai carabinieri di Sestu per maltrattamenti in famiglia. Avrebbe aggredito la moglie 78enne e una figlia 57enne, procurando a quest'ultima lesioni guaribili in pochi giorni. Dopo l’allarme immediato l'intervento dei militari della Stazione locale che hanno bloccato l'uomo.

L’udienza Tribunale di Cagliari si è conclusa con la convalida dell'arresto e l'obbligo per l'uomo di recarsi due volte alla settimana presso la Stazione carabinieri per la firma.

Da quanto accertato, non era la prima volta che l'anziano andava oltre i limiti, prendendosela con le due donne.

© Riproduzione riservata