Ha aggredito un edicolante per appropriarsi del denaro contenuto nella cassa. È finito con l’arresto di un 29enne l’intervento dei carabinieri di Serrenti, con i colleghi del Radiomobile di Sanluri.

I militari sono stati avvisati dalle chiamate dei cittadini al 112 e poco distante dall’edicola hanno rintracciato il giovane: era in possesso dei soldi sottratti dopo aver scaraventato a terra il commerciante.

In seguito all’arresto per rapina, il 29enne comparirà oggi in tribunale a Cagliari per il rito direttissimo.

